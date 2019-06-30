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Европейские игры-2019

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал золото Европейских игр в весе до 91 кг

На финальном поединке присутствовал президент РФ Владимир Путин

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале Гаджимагомедов одержал победу над белорусом Владиславом Смягликовым. Бронзовые медали достались хорвату Тони Филипи и британцу Чивону Кларку.

На поединке во дворце спорта "Уручье" присутствовали президент РФ Владимир Путин, помощник президента РФ Игорь Левитин и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 42 золотые, 21 серебряная и 39 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-28), третье - Украины (12-15-16).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия422139102
2Белоруссия24162868
3Украина12151643
4Италия11141136
5Нидерланды712726
6Германия761225
7Грузия6101430
8Великобритания68822
9Франция651122
10Азербайджан581326
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3115
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Дания2237
27Хорватия2158
28Финляндия2013
29Латвия1326
30Ирландия1247
31Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011
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