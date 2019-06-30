Россиянка Мельникова выиграла серебро в упражнении на бревне на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в упражнении на бревне на Европейских играх в Минске.

18-летняя гимнастка набрала 13,600 балла. Победу с результатом 13,766 балла одержала 19-летняя бельгийская спортсменка Нина Дерваль, бронзовым призером стала 18-летняя украинка Диана Варинская (13,100).

Ранее Мельникова выиграла золото в личном многоборье и в упражнении на брусьях, а также стала серебряным призером в опорном прыжке на Играх в Минске. Также она является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионата мира (2018) и трехкратным победителем чемпионатов Европы.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске. Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия начнется в 20:00 мск.