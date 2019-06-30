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Европейские игры-2019

Россиянка Мельникова выиграла серебро в упражнении на бревне на Европейских играх

Это ее четвертая медаль на соревнованиях в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в упражнении на бревне на Европейских играх в Минске.

18-летняя гимнастка набрала 13,600 балла. Победу с результатом 13,766 балла одержала 19-летняя бельгийская спортсменка Нина Дерваль, бронзовым призером стала 18-летняя украинка Диана Варинская (13,100).

Ранее Мельникова выиграла золото в личном многоборье и в упражнении на брусьях, а также стала серебряным призером в опорном прыжке на Играх в Минске. Также она является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионата мира (2018) и трехкратным победителем чемпионатов Европы.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске. Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия начнется в 20:00 мск.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия422342108
2Белоруссия24162868
3Украина12151845
4Италия11141136
5Нидерланды712726
6Германия761225
7Грузия6101430
8Великобритания68822
9Франция651122
10Азербайджан581326
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3115
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Дания2237
27Хорватия2158
28Финляндия2013
29Латвия1326
30Ирландия1247
31Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011

 

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