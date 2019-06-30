Тренерский совет Федерации бокса России в течение недели оценит результаты на Евроиграх

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тренерский совет Федерации бокса России в течение недели подведет итоги выступления национальной команды на Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС заявил в воскресенье генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Россияне на Европейских играх завоевали золотую, три серебряные и три бронзовые медали, заняв четвертое место в зачете боксерского турнира.

"У нас только Гаджимагомедов был первым номером, - сказал Кремлев. - Конечно, хотелось бы лучше, мы и должны выступать лучше. Тренерский совет подведет итоги выступления на Европейских играх, думаю, это произойдет в течение недели".

Европейские игры завершатся в воскресенье.