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Европейские игры-2019

Тренерский совет Федерации бокса России в течение недели оценит результаты на Евроиграх

Российские боксеры на Играх в Минске завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тренерский совет Федерации бокса России в течение недели подведет итоги выступления национальной команды на Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС заявил в воскресенье генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Россияне на Европейских играх завоевали золотую, три серебряные и три бронзовые медали, заняв четвертое место в зачете боксерского турнира.

"У нас только Гаджимагомедов был первым номером, - сказал Кремлев. - Конечно, хотелось бы лучше, мы и должны выступать лучше. Тренерский совет подведет итоги выступления на Европейских играх, думаю, это произойдет в течение недели".

Европейские игры завершатся в воскресенье.

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