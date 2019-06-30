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Европейские игры-2019

Велогонщик Дмитриев назвал полуфинальный заезд в кейрине тяжелейшим на Европейских играх

Спортсмен выиграл бронзовую награду в кейрине

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Денис Дмитриев считает полуфинальный заезд в кейрине самым тяжелым на Европейских играх. Такое мнение спортсмен высказал журналистам в воскресенье после финальной гонки.
Дмитриев завоевал бронзу в кейрине.

"Полуфинальный заезд получился для меня самым тяжелым, пришлось отпахать по полной. После этого минут 15 приходил в себя, в глазах было темно. Но эта жертва была не напрасной, удалось завоевать бронзу, - сказал Дмитриев. - В финале получился нервный заезд с падением, пришлось импровизировать, изначально тактика на заезд была другая".

"За полторы секунды до падения у меня был идеальный момент, чтобы уехать в своем стиле. Но из-за падения пришлось нырять влево, а там уже терпел до конца, чтобы доехать до подиума. Судя по видео, то еще метров 30 и я смог бы стать вторым", - добавил спортсмен.

Дмитриев является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в спринте. Также в активе 33-летнего спортсмена золотая, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

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Европейские игры-2019
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