Велогонщик Дмитриев назвал полуфинальный заезд в кейрине тяжелейшим на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Денис Дмитриев считает полуфинальный заезд в кейрине самым тяжелым на Европейских играх. Такое мнение спортсмен высказал журналистам в воскресенье после финальной гонки.

Дмитриев завоевал бронзу в кейрине.

"Полуфинальный заезд получился для меня самым тяжелым, пришлось отпахать по полной. После этого минут 15 приходил в себя, в глазах было темно. Но эта жертва была не напрасной, удалось завоевать бронзу, - сказал Дмитриев. - В финале получился нервный заезд с падением, пришлось импровизировать, изначально тактика на заезд была другая".

"За полторы секунды до падения у меня был идеальный момент, чтобы уехать в своем стиле. Но из-за падения пришлось нырять влево, а там уже терпел до конца, чтобы доехать до подиума. Судя по видео, то еще метров 30 и я смог бы стать вторым", - добавил спортсмен.

Дмитриев является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в спринте. Также в активе 33-летнего спортсмена золотая, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.