{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Бывший футболист "Оренбурга" Андреев стал спортивным директором клуба

Дмитрий Андреев выступал за "Оренбург" с 2011 года
Дмитрий Андреев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Дмитрий Андреев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бывший капитан "Оренбурга" Дмитрий Андреев стал спортивным директором клуба. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

Андреев, игравший на позиции защитника, выступал за "Оренбург" с 2011 года. В составе команды он провел 193 матча, в которых забил 13 мячей. 38-летний Андреев объявил о завершении профессиональной карьеры игрока по окончании сезона-2018/19. Помимо "Оренбурга" он выступал за элистинский "Уралан", сочинскую "Жемчужину", тольяттинскую "Ладу", нижегородскую "Волгу" и "Тюмень".

"Андреев уже находится в структуре клуба, ему предложили должность. Он займет пост спортивного директора", - сообщил Столыпин.

"Оренбург" по итогам чемпионата России сезона-2018/19 занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Теги
Российский футбол
Европейские игры-2019
Датчанка Бликфельдт победила в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх
В финале спортсменка обыграла британку Кристи Гилмур со счетом 21:16, 21:17
Читать полностью