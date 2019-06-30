Бывший футболист "Оренбурга" Андреев стал спортивным директором клуба

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бывший капитан "Оренбурга" Дмитрий Андреев стал спортивным директором клуба. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

Андреев, игравший на позиции защитника, выступал за "Оренбург" с 2011 года. В составе команды он провел 193 матча, в которых забил 13 мячей. 38-летний Андреев объявил о завершении профессиональной карьеры игрока по окончании сезона-2018/19. Помимо "Оренбурга" он выступал за элистинский "Уралан", сочинскую "Жемчужину", тольяттинскую "Ладу", нижегородскую "Волгу" и "Тюмень".

"Андреев уже находится в структуре клуба, ему предложили должность. Он займет пост спортивного директора", - сообщил Столыпин.

"Оренбург" по итогам чемпионата России сезона-2018/19 занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.