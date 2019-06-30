Россиянки Бочарова и Воронина выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 30 июня. Российские спортсменки Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу на чемпионате Европы по пляжному волейболу для игроков не старше 20 лет, который прошел в шведском Гётеборге.

В финале российская пара обыграла голландок Эми ван Дрил и Раису Схон со счетом 21:19, 21:16. Бронзовыми призерами стали итальянки Клаудиа Скамполи и Николь Бертоцци.

Еще один российский дуэт в составе Кристины Кукушкиной и Елизаветы Лудковой выбыл в четвертьфинале.

В 2018 году Бочарова и Воронина выиграли золото чемпионата мира по пляжному волейболу для игроков не старше 19 лет и золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.