Россияне Лешуков и Семенов проиграли во втором матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 30 июня. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены уступили американцам Стэффорду Слику и Уильяму Аллену со счетом 21:13, 25:27, 12:15. Россияне выступают в группе Е вместе с катарцами (Махмуд Ассам / Абдельрасул Тамер) и бразильцами (Алиссон Серутти / Альваро Фиро). Встреча между ними завершилась со счетом 21:16, 21:8 в пользу бразильских спортсменов. В турнирной таблице российская команда занимает третье место, лидирует в группе бразильцы, второе место занимает команда США.

В следующем туре россияне сыграют против бразильцев, игра состоится 2 июля.

Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станет третьими, сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь сборных, занявших третьи места в группе, сыграют друг с другом за право продолжить борьбу на турнире.

Лешуков и Семенов занимают 26-е место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители в каждой из сеток получат $60 тыс., 1600 баллов в зачет мирового рейтинга FIVB и путевки на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.