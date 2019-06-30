Россияне Худяков и Величко уступили во втором матче на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 30 июня. Российские спортсмены Максим Худяков и Игорь Величко уступили американцам Джейкобу Гиббу и Тейлору Крэббу во втором туре группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Матч завершился со счетом 15:21, 14:21. В другом матче группы G поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк переиграли уругвайцев Маурисио Акосту и Марко Лукарелли - 21:16, 21:15.

В первом туре российские волейболисты проиграли польскому дуэту. В заключительном туре россияне встретятся с уругвайской парой, победитель встречи займет третье место в группе G и выйдет в плей-офф. Матч состоится 2 июля.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.