Федун назвал матч футболистов "Спартака" и ЦСКА в Австрии тренировочным

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун считает матч с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер тренировкой перед стартом сезона. Такое мнение он высказал журналистам в воскресенье.

Матч "Спартак" - ЦСКА в рамках турнира проходит в воскресенье. Идет второй тайм, счет 3:1 в пользу "Спартака".

"Видите, я спокойно сижу? Это же тренировка. Мы выиграли турнир [Кубок Премьер] в Катаре зимой, и нам говорят, вот идиоты, выиграли, а потом плохо играют. Да, для игроков это дерби, красная тряпка, и, на мой взгляд, игроки излишне эмоциональны", - сказал Федун.

"Команда только вчера снизила нагрузки, и сегодня по скорости она играет на 30-40% своих возможностей", - добавил он.

Турнир с участием "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова" завершится 4 июля.