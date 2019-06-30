Глава ЕОК назвал Европейские игры в Минске чистыми в плане допинга

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Европейские игры в Минске были чистыми в плане допинга. Об этом на итоговой пресс-конференции в воскресенье заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, выигравшая 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На втором месте хозяева Игр (24-16-29), третье место заняла команда Украины (16-17-18).

"У нас был один вопрос - допинг, который был не до конца понятен, но это были чистые игры. Хочу поздравить страны, что они смогли принять участие в чистых играх", - заявил Кочиянчич.

Церемония закрытия Европейских игр состоится позднее в воскресенье, начало - 22:00 мск.