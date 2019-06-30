Футбольный клуб "Спартак" обыграл ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Турнир проходит в Австрии.

Голы у "Спартака" забили Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (59), Софьян Ханни (61), в свои ворота мяч отправил Александр Ломовицкий (27). На 22-й минуте встречи в результате полученной травмы был заменен защитник "Спартака" Георгий Джикия, вместо него вышел Илья Кутепов. На 43-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

Ранее в воскресенье в матче второго тура "Краснодар" обыграл "Ростов" со счетом 3:0. В третьем туре "Спартак" сыграет с "Краснодаром", ЦСКА встретится с "Ростовом". Обе встречи пройдут 4 июля.

В турнирной таблице первое место занимает "Краснодар" (6 очков), на втором месте расположился "Спартак" (3), который опережает идущий третьим "Ростов" (3) по разнице забитых и пропущенных мячей. Последнее место занимает ЦСКА (0).

Турнир проходит по круговой системе. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено.

Кубок Париматч Премьер завершится 4 июля.