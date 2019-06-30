Газзаев: футболисты ЦСКА на равных играли со "Спартаком" до удаления

В воскресенье в матче второго тура Кубка Париматч Премьер в Австрии "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:1. На 43-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

"Думаю, мы должны рассматривать этот матч с точки зрения подготовки к чемпионату, особенно второй тайм, когда ЦСКА играл в меньшинстве и у "Спартака" было преимущество, - сказал Газзаев. - Что касается первого тайма, была равная игра. Мне кажется, сегодня сложно давать какие-то оценки - это контрольный матч, в котором было задействовано много игроков, сделано много замен. Тренеры смотрели молодых и новых игроков, поэтому говорить о качественных улучшениях в игре "Спартака" и ЦСКА я бы не стал".

"Все определит чемпионат, а пока идет подготовка, поэтому какие-то оценки сегодня я бы делал осторожно. Команды находятся на сборах, и тренеры проводят работу, которая должна дать успех в чемпионате. Этот матч хоть и был престижным и репутационным, но все-таки оставался контрольным", - добавил бывший главный тренер ЦСКА.

Было бы правильно, если бы Луиса Адриано тоже удалили

Также специалист высказался по поводу работы бригады австрийских судей во главе с Александером Харкамом, отметив, что не увидел в их действиях предвзятости. В концовке первого тайма с интервалом в две минуты произошли две стычки с участием защитника ЦСКА Кирилла Набабкина и нападающего "Спартака" Луиса Адриано. В первой из них игроки получили по желтой карточке, а во второй армеец получил второе предупреждение и был удален с поля, а форвард красно-белых избежал дисциплинарных санкций.

"Когда играют ЦСКА и "Спартак", это всегда эмоционально - не важно, товарищеский это матч или официальный, - сказал он. - Может, судья и ошибся в каких-то эпизодах, но о предвзятости я бы не говорил. В принципе, и Адриано надо было показать красную карточку и оставить команды в равных составах. Это предсезонная подготовка, и оставлять команды 10 на 11 я бы не стал - было бы правильно, если бы Адриано тоже удалили".

В третьем туре "Спартак" 4 июля сыграет с "Краснодаром", ЦСКА днем ранее встретится с "Ростовом". В турнирной таблице первое место занимает "Краснодар" (6 очков), на втором месте расположился "Спартак" (3), который опережает идущий третьим "Ростов" (3) по разнице забитых и пропущенных мячей. Последнее место занимает ЦСКА (0).