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Европейские игры-2019

Огонь Европейских игр в Минске погашен на церемонии закрытия

Церемония проходит на Национальном олимпийском стадионе "Динамо"

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Огонь Европейских игр погашен в ходе церемонии закрытия соревнований на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Сборная России победила в общекомандном зачете, завоевав 109 наград (44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые медали), второе место заняла команда Белоруссии (24-16-29), третье - сборная Украины (16-17-18). В Играх принимали участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборную России представляла самая многочисленная делегация спортсменов - 225 человек.

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.

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Европейские игры-2019
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