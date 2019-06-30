Сборная Испании стала победителем молодежного чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 30 июня. Молодежная сборная Испании по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 2:1 обыграла команду Германии в финале чемпионата Европы. Турнир проходил в Италии и Сан-Марино.

В составе победителей мячи забили Фабиан Руис (8-я минута) и Дани Ольмо (69), у проигравших голом отметился Надим Амири (88).

Сборная Испании в пятый раз в истории выиграла европейское первенстве и вместе с итальянцами стала самой титулованной командой турнира. Также на счету испанской команды три серебряные и две бронзовые медали первенства. Российская команда не принимала участия в турнире. Сборная СССР трижды становилась победителем континентального чемпионата (1976, 1982, 1990), по одному разу серебряным (1972) и бронзовым (1974) призером.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 году в Венгрии и Словении.