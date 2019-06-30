Героическое спасение. Баскетболистки сборной России смогли выйти в плей-офф ЧЕ

После финального свистка самая результативная баскетболистка встречи россиянка Мария Вадеева призналась ТАСС, что в матче с белорусской сборной ее команда показала лучшую игру за последнее время. "Если мы будем играть расслабленно, то можем обыграть кого угодно. Сегодня в первой половине матча не все получалось, мы суетились, но во второй половине, когда расслабились, то наконец показали, на что способны. Результат - на табло", - сказала Вадеева.

В первом туре российская команда проиграла бельгийкам (54:67), а во втором хозяйкам турнира, сербкам (63:77). Для того, чтобы вне зависимости от результатов остальных матчей выходить в 1/8 финала турнира, россиянкам надо было победить сборную Белоруссии с разницей больше 11 очков.

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 1 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу героически преодолела групповой этап чемпионата Европы. Потерпев два поражения на старте, команда под руководством главного тренера Олафа Ланге одержала победу над сборной Белоруссии с необходимой разницей (больше 11 очков) - 76:62. Теперь за выход в четвертьфинал российские баскетболистки поспорят со сборной Италии.

В матче со сборной Белоруссии 20-летняя Вадеева сделала дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 13 подборов. Российская баскетболистка реализовала 72,7% бросков с игры, что стало лучшим результатом в составе обеих команд.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко признался, что чемпионат Европы - 2019 непредсказуемый, и удивить может любая сборная. "Этот чемпионат показывает, что здесь все могут обыграть всех, - отметил Кириленко. - На кону [в матче против сборной Белоруссии] были либо продолжение выступления на Евробаскете, либо - домой в Москву, все или ничего. И как здорово, что наша команда смогла в сложнейшей ситуации одержать победу, да еще и с нужным счетом".

Россиянки попали на сборную Италии

По итогам группового этапа испанки, француженки, венгерки и сербки напрямую квалифицировались в 1/4 финала на правах победителей своих групп. В 1/8 финала между собой сыграют сборные России и Италии (2 июля), Швеции и Латвии (1 июля), Великобритании и Черногории (1 июля), а также Словении и Бельгии (2 июля).

По мнению форварда российской сборной Раисы Мусиной, команда с каждым матчем играет все лучше: "Мы выходили на матч [против сборной Белоруссии], который мог стать для нас последним на турнире, поэтому настрой был особый. Против белорусской сборной мы начали хорошо в защите, и от этого уже смогли заиграть в нападении. Мы прибавляем с каждой игрой, и это радует перед плей-офф".

Как признался ТАСС главный тренер сборной России Олаф Ланге, команда будет готова к плей-офф. "Нам досталась сумасшедшая группа. Все команды сильные, все матчи были очень равными. Мы прижали себя к стенке, проиграв две встречи на старте, но смогли одержать такую важную победу, - сказал Ланге. - Мы будем готовы к следующему раунду, сейчас же я очень счастлив".

"Сегодня мы были расслабленными, потому что оказались прижаты к стенке, - сказал тренер. - В такой ситуации ничего не оставалось - только расслабиться и стараться играть в свою игру".

В случае успеха в 1/8 финала сборная России встретится в четвертьфинале с испанками, занявшими первое место в группе А и напрямую вышедшими в 1/4 финала.

Полуфиналисты турнира, а также две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей), получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.