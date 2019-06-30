Московское дерби в Австрии. ФК "Спартак" обыграл ЦСКА в товарищеском турнире

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" одержали победу в дерби над ЦСКА со счетом 3:1 в рамках товарищеского турнира "Кубок Париматч Премьер" в Австрии.

Предыдущие три матча на турнире не вызывали столь большого ажиотажа, как московское дерби. На матч "Спартак" - ЦСКА автомобили с болельщиками подъезжали вплоть до стартового свистка. Двое болельщиков красно-синих приехали в Пёллау, где проходит турнир, из Германии, при этом один из них преодолел на машине около 1 тыс. км из Билефельда, а другой - около 800 км из Франкфурта-на-Майне. Еще один фанат ЦСКА приехал в Австрию из Венеции.

Стадион, где прошла игра, вмещает всего 500 зрителей, причем часть единственной трибуны занимает зона для VIP-персон. Билеты на матч можно было заказать бесплатно по интернету. Представитель местного футбольного клуба рассказал ТАСС, что бесплатными билеты сделали ради того, чтобы продать больше пива и сосисок.

Фанаты "Спартака" и ЦСКА скандировали кричалки в поддержку команд на протяжении всей игры. Стоит отметить, что никаких эксцессов замечено не было, несмотря на маленькую трибуну и возможность купить пиво на стадионе. Стычки случились только на поле - в первом тайме едва не подрались Кирилл Набабкин и Луис Адриано.

Сначала оба потолкались, получив по желтой карточке, а в следующем эпизоде Набабкин сыграл грубо против бразильца, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Армейцы апеллировали к арбитру, указывая, что Луис Адриано отмахнулся локтем, но "Спартак" в меньшинстве не остался. При этом красно-белые, как рассказали в трансляции игры, были не против, если бы ЦСКА после перерыва продолжил играть в полном составе. Однако австрийский судья матча не стал уравнивать составы.

"Спартак" взял реванш за Кубок Первого канала

Инцидент между Луисом Адриано и Набабкиным не спровоцировал беспорядки на стадионе. На арене было около 10 вооруженных полицейских, но болельщиков было гораздо больше.

Счет в начале игры открыл полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в тульском "Арсенале". Спустя 20 минут армейцы счет сравняли благодаря автоголу Александра Ломовицкого. В первом тайме "Спартак" сделал вынужденную замену - повреждение получил капитан команды Георгий Джикия. "У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили", - сказал ТАСС врач команды Михаил Вартапетов.

В перерыве владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что не придает значения результату матча, сказав, что команда только снизила нагрузки, играя на 30-40% своих возможностей.

"Видите, я спокойно сижу? Это же тренировка. Мы выиграли турнир (Кубок Матч Премьер - прим. ТАСС) в Катаре зимой, и нам говорят - вот идиоты, выиграли, а потом плохо играют. Да, для игроков это дерби, красная тряпка, и, на мой взгляд, игроки излишне эмоциональны", - подчеркнул Федун.

Победу "Спартаку" принесли игроки, вышедшие на замену во втором тайме. Голы забили центральный защитник Илья Гапонов, от которого в свое время отказались в "Зените-2" и "Тамбове", а также полузащитник Софьян Ханни. Армейская молодежь помочь своей команде не смогла. "Спартак" же взял реванш у ЦСКА за поражение в последнем дерби вне Москвы - 12 лет назад в Тель-Авиве в рамках Кубка Первого канала красно-белые проиграли со счетом 2:3.

Победитель турнира определится в очном противостоянии "Спартака" и "Краснодара". Ничьи, согласно регламенту, быть не может - в случае равного результата в основное время команды определят сильнейшего в серии пенальти.