ТАСС, 1 июля. Итальянские футбольные клубы "Рома" и "Ювентус" произвели обмен футболистами. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В результате обмена состав "Ювентуса" пополнил 20-летний защитник Лука Пеллегрини, а в "Ювентус" перешел 26-летний полузащитник Леонардо Спинаццола. При этом "Ювентус" заплатил за Пеллигрини €22 млн, а "Рома" за Спинаццолу - €29,5 млн. Контракты игроков с клубами рассчитаны до 2023 года.

В прошлом сезоне Пеллигрини выступал за "Кальяри" на правах аренды, проведя 16 матчей в чемпионате Италии и сделав две результативные передачи. Спинаццола в прошлом сезоне провел 14 матчей за "Ювентус", отметившись одним забитым мячом и одной точной передачей.

По итогам прошлого сезона "Ювентус" стал чемпионом Италии и выступит в Лиге чемпионов, "Рома" стала шестой и сыграет в Лиге Европы.