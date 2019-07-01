СМИ: Томпсон подписал новый контракт с клубом НБА "Голден Стэйт" на сумму $190 млн

ТАСС, 1 июля. Защитник Клэй Томпсон подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт". Об этом сообщает журналист газеты NYT Марк Стейн на своей странице в Twitter.
Срок соглашения рассчитан на пять лет, за которые баскетболист заработает $190 млн.
And, yes, Klay Thompson is getting the five-year, $190 max from Golden State, sources reiterate. A done deal even before today— Marc Stein (@TheSteinLine) 1 июля 2019 г.
Томпсон был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2011 года в первом раунде под общим 11-м номером. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом НБА, пять раз Томпсон принимал участие в Матче звезд НБА, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате он в среднем набирал 21,5 очка, делал 3,8 подбора, 2,4 передачи, в плей-офф - 20,7 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи.
"Голден Стэйт" в финале плей-офф НБА уступил "Торонто" (2-4), Томпсон в шестом матче серии получил разрыв крестообразной связки колена и теперь пропустит до 10 месяцев.