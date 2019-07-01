СМИ: Томпсон подписал новый контракт с клубом НБА "Голден Стэйт" на сумму $190 млн

ТАСС, 1 июля. Защитник Клэй Томпсон подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт". Об этом сообщает журналист газеты NYT Марк Стейн на своей странице в Twitter.

Срок соглашения рассчитан на пять лет, за которые баскетболист заработает $190 млн.