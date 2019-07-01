Бывший футболист "Атлетико" Годин подписал контракт с "Интером"

ТАСС, 1 июля. Бывший защитник испанского футбольного клуба "Атлетико" уругваец Диего Годин подписал контракт с итальянской командой "Интер". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

По информации издания, контракт с клубом заключен до 30 июня 2022 года. 33-летний уругваец перешел в клуб в качестве свободного агента. По данным портала Transfermarkt, Годин оценивается в €20 млн.

Годин выступал за уругвайские клубы "Серро" и "Насьональ", испанские команды "Вильярреал" и "Атлетико". В составе "Атлетико" он играл на протяжении девяти сезонов, вместе с клубом стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем Лиги Европы и двукратным финалистом Лиги чемпионов, по разу выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании.

В составе сборной Уругвая он дебютировал в 2005 году, всего он провел 131 матч, забив восемь голов. Также на его счету победа в Кубке Америки - 2011.