СМИ: "Барселона" готова приобрести футболиста "Интера" Мартинеса за €112 млн

ТАСС, 1 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерена приобрести аргентинского нападающего итальянской команды "Интер" Лаутаро Мартинеса за €112 млн. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sport.

По информации издания, указанная сумма прописана в качестве отступных в контракте 21-летнего игрока. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в €30 млн.

Отмечается, что Мартинеса рассматривают в качестве помощника уругвайскому нападающему "Барселоны" Луису Суаресу в нападении команды. Утверждается, что главный тренер "Интера" Антонио Конте не хотел бы, чтобы Мартинес покидал клуб.

Мартинес перешел в "Интер" в 2018 году. В прошлом сезоне за клуб он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Также он выступал за аргентинский "Расинг". В составе сборной Аргентины игрок провел девять матчей, в которых забил пять мячей.