Клуб КХЛ "Салават Юлаев" продлил контракт с защитником Сергеевым

ТАСС, 1 июля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" продлил контракт с защитником команды Артемом Сергеевым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.

"В прошлом сезоне Артем в нашей команде вышел на новый качественный уровень, он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени, уверенно отыграл в плей-офф. Рады, что Сергеев с нами. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займет для себя роль одного из основных защитников", - сказал спортивный директор уфимской команды Василий Чижов.

Сергеев перешел в "Салават Юлаев" в 2018 году. В прошлом сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 12 очков (6 шайб + 6 передач), в плей-офф он сыграл в 17 матчах, набрав 3 очка (1+2).

С 2010 по 2013 год защитник выступал в Главной юниорской лиге Квебека, после чего подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй", но не сыграл ни одной встречи за основу, выступая в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Сиракьюз". В 2015 году вернулся в Россию, где в течение трех сезонов выступал за ЦСКА.