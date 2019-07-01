СМИ: "Реал" намерен обменять Асенсио на футболиста "Ливерпуля" Мане

ТАСС, 1 июля. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" намерено провести обмен игроками с английским "Ливерпулем". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, испанцы хотят обменять 23-летнего полузащитника Марко Асенсио на 27-летнего нападающего Садио Мане. Ассенсио оценивается испанским клубом в €85 млн. Отмечается,что "Реал" хотел еще прошлым летом подписать Мане, однако тогда "Ливерпуль" отказал клубу. Утверждается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вряд ли будет согласен на данный обмен, в то время как главный тренер "Реала" Зинедин Зидан согласен на уход Асенсио.

Асенсио перешел в "Реал" в 2015 году, в прошлом сезоне он провел 44 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь передач. Вместе с клубом он становился трехкратным победителем клубного чемпионата мира, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, по разу становился чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Асенсио также выступал за испанскую "Мальорку" и "Эспаньол" (в аренде).

Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, в сезоне-2018/19 он сыграл в 50 встречах за команду, забив 26 голов и отдав пять передач. Вместе с английским клубом он становился победителем Лиги чемпионов. Также он выступал за французский "Мец", австрийский "Ред Булл" и английский "Саутгемптон".