Сергей Карасев подписал контракт с баскетбольным клубом "Химки"

ТАСС, 1 июля. Клуб Единой лиги ВТБ "Химки" объявил о подписании соглашения с российским баскетболистом Сергеем Карасевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 25-летним форвардом рассчитан на два года.

"Рад, что подписали контракт с Сергеем, - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Слежу за ним давно, это один из самых больших талантов в российском баскетболе. Имеет опыт игры в Национальной баскетбольной ассоциации [НБА] и Еврокубке (втором по силе клубном европейском турнире после Евролиги - прим. ТАСС). У него большой потенциал".

"Для меня большая честь представлять "Химки", клуб с очень большим именем, опытом и амбициями. Третий год подряд команда завоевывает путевку в Евролигу, где я очень хочу сыграть. Никаких сомнений при решении о переезде в Подмосковье не было, моя семья поддержала мой выбор. Я счастлив перейти в клуб", - заявил Карасев.

Карасев начал карьеру в подмосковном "Триумфе", за который он выступал с 2008 по 2013 год, затем россиянин продолжил карьеру в НБА, где выступал за "Кливленд" и "Бруклин", после чего перешел в "Зенит" в 2016 году. В составе петербуржцев Карасев стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18. В прошедшем сезоне Карасев провел 18 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем за матч набирал 9,7 очка, делал 2,7 подбора и отдавал 2,0 голевые передачи. В Еврокубке баскетболист провел девять встреч, в которых в среднем за матч набирал 16,8 очка, делал 3,0 подбора и отдавал 3,0 голевые передачи.

В составе сборной России Карасев стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, победителем Универсиады в Казани в 2013 году и серебряным призером чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет в 2010 году.