Защитник Киселевич подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА

ТАСС, 1 июля. Столичный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником сборной России Богданом Киселевичем. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 29-летним защитником рассчитано до конца сезона-2021/22.

Киселевич выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, а затем перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". В середине сезона-2018/19 он был обменян в "Виннипег", за который не провел ни одной игры. В 32 матчах в составе "Флориды" Киселевич отдал восемь голевых передач, также на его счету 21 заблокированный бросок и 49 силовых приемов, в среднем Киселевич проводил на льду 14 минут и 51 секунду. Также он выступал за череповецкую "Северсталь", всего в КХЛ защитник провел 464 матча, набрав 142 (26 шайб + 116 голевых передач) очка за результативность.

Киселевич является чемпионом Олимпийских игр 2018 года, также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2017 года. Защитник получил приглашение в расположение сборной России на чемпионат мира 2019 года в Словакии, но не вошел в окончательную заявку на турнир.