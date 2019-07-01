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Уимблдон

Российская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона

В первом круге она обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр
Вероника Кудерметова EPA-EFE/PIROSCHKA VAN DE WOUW
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/PIROSCHKA VAN DE WOUW

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча, длившаяся 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Кудерметовой. Эта игра стала третьей между спортсменками, россиянка одержала вторую победу. В следующем круге 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей встречи между 14-й сеяной датчанкой Каролин Возняцки и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Кудерметова впервые в карьере вышла во второй круг Уимблдона. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2019). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 59-е место.

Бонавантюр на турнирах серии Большого шлема однажды играла в первом круге на Открытом чемпионате Австралии (2019). В рейтинге WTA 24-летняя бельгийка занимает 114-е место.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.

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