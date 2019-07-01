Александр Медведев: "Зенит" учел интересы Маркизио при расторжении контракта

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" при расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио учло интересы 33-летнего игрока. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Мы с ним [Маркизио] договорились об условиях расторжения контракта, - сказал Медведев. - С учетом того, что он пропустил предсезонную подготовку из-за травмы, полученной в предыдущем сезоне, в интересах клуба и игрока мы нашли решение - расторжение контракта".

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года на правах свободного агента. В последний раз итальянец выходил на поле в составе российского клуба 12 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", в котором сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1. В общей сложности в составе петербуржцев хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два мяча и получив две желтые карточки. Из-за различных травм он пропустил 15 игр, два раза оставался в запасе, трижды не попадал в заявку не по медицинским причинам.

Первый официальный матч сезона-2019/20 "Зенит" проведет 6 июля - в игре за Олимп - Суперкубок России петербуржцы сыграют с московским "Локомотивом". В чемпионате России "Зенит" в первом туре 14 июля на своем поле встретится с дебютантом высшего дивизиона "Тамбовом".