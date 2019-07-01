Зверев выбыл из борьбы в первом круге на Уимблдоне

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл чеху Иржи Веселы в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

22-летний Зверев, который был посеян под шестым номером, уступил со счетом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Зверев занимает пятое место, Веселы - 124-е.

В следующем круге 25-летний чех встретится с уругвайцем Пабло Куэвасом.

Высшим достижением Зверева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2018, 2019). Веселы дважды играл в четвертом круге Уимблдона (2016, 2018).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.