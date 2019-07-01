Генменеджер "Флориды": Бобровский поможет команде одержать больше побед

ТАСС, 1 июля. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Дэйл Тэллон считает, что российский голкипер Сергей Бобровский поможет команде одержать больше побед. Его слова приводит в понедельник пресс-служба клуба.

В понедельник было объявлено, что 30-летний российский вратарь заключил семилетний контракт с "Флоридой".

"Бобровский - элитный первый номер, который не раз доказывал, что он один из лучших вратарей в НХЛ, - заявил Тэллон. - Его игровые качества и опыт позволят усилить нашу оборону и побеждать в каждой игре. Мы надеемся, что "Флорида" вступает в новую эру".

Срок действия контракта 30-летнего Бобровского с "Коламбусом" истек 1 июля, на правах свободного агента он мог подписать соглашение с любым клубом. По данным журналиста американского телеканала Sportsnet Эллиотта Фридмана, за первые пять сезонов голкипер получит $50 млн. Его истекший четырехлетний контракт "Коламбусом" был рассчитан на $29,7 млн.

В минувшем сезоне Бобровский выступал за "Коламбус", за который провел 62 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,3% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,58 шайбы за игру, также в его активе девять матчей на ноль. В плей-офф "Коламбус" во втором раунде уступил "Бостону" (счет в серии 2-4), российский голкипер принял участие во всех десяти встречах, отразив 92,5% бросков, пропуская в среднем 2,41 шайбы за игру.