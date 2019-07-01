Клуб НХЛ "Аризона" подписал контракт с российским вратарем Просветовым

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" подписал соглашение с российским голкипером Иваном Просветовым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

20-летний хоккеист подписал трехлетний контракт. Финансовые детали контракта не разглашаются.

Прошедший сезон Просветов провел за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Сагино", в регулярном сезоне сыграл 53 матча (четыре игры на ноль) с коэффициентом надежности 2,94 и 91% отраженных бросков. В плей-офф он провел 12 матчей с коэффициентом надежности 2,38 и 93% отраженных бросков. Он попал в третью символическую сборную OHL сезона-2018/19.

Просветов был задрафтован "Аризоной" в четвертом раунде под общим 114-м номером в 2018 году.