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Футбол в Англии

"Челси" выкупил у "Реала" права на Ковачича

Сумма сделки оценивается в €45 млн

ТАСС, 1 июля. Английский футбольный клуб "Челси" выкупил у испанского "Реала" права на хорватского полузащитника Матео Ковачича. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанского клуба.

Подробности сделки не уточняются. В минувшем сезоне Ковачич выступал за "Челси" на правах аренды. По данным портала Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста оценивается в €45 млн.

В завершившемся сезоне Ковачич стал победителем Лиги Европы в составе "Челси", проведя за команду 51 матч в разных турнирах, забив два гола.

В составе "Реала" хорват становился чемпионом Испании, обладателем кубка страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Суперкубке УЕФА. Помимо "Челси" и "Реала, Ковачич выступал за итальянский "Интер" и хорватское "Динамо" (Загреб). На чемпионате мира 2018 года в России вместе с командой Хорватии дошел до финала, где его команда проиграла французам, всего за национальную сборную провел 50 матчей, забив один гол.

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