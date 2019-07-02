Двукратный чемпион НБА По Газоль планирует в августе вернуться на площадку

ТАСС, 2 июля. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" По Газоль заявил, что намерен вернуться на площадку в августе для подготовки к предстоящему сезону. Слова спортсмена приводит журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.
38-летний баскетболист восстанавливается от травмы левой ноги, которая была получена в мае. Ранее сообщалось, что испанец пропустит Кубок мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Регулярный чемпионат НБА сезона-2019/20 стартует в октябре, календарь матчей будет представлен в августе.
"Мое восстановление после операции прошло гладко. Я надеюсь, что в начале августа я буду полностью готов к занятиям баскетболом. Я не могу дождаться, чтобы снова начать тренироваться", - сказал Газоль.
Free agent C @paugasol wants to return next season and says he's recovering well from left foot procedure. He tells ESPN: "My recovery from surgery has been smooth and I expect to be fully cleared for basketball activities in early August. I cannot wait to start training again."— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 июля 2019 г.
В прошлом сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате НБА ("Сан-Антонио" - 27, "Милуоки" - 3), в среднем набирая 3,9 очка и совершая 4,6 подбора. Он также выступал за испанскую "Барселону", клубы НБА "Мемфис", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго" и "Сан-Антонио". В составе "Лейкерс" Газоль дважды выиграл титул чемпиона НБА (2009, 2010).
В составе сборной Испании Газоль стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2008, 2012) и выиграл бронзу Игр-2016. Также он является чемпионом мира 2006 года и трехкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015).