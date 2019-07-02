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НБА

Двукратный чемпион НБА По Газоль планирует в августе вернуться на площадку

38-летний испанский центровой "Милуоки" в мае получил травму левой ноги
По Газоль EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Описание
По Газоль
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 2 июля. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" По Газоль заявил, что намерен вернуться на площадку в августе для подготовки к предстоящему сезону. Слова спортсмена приводит журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

38-летний баскетболист восстанавливается от травмы левой ноги, которая была получена в мае. Ранее сообщалось, что испанец пропустит Кубок мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Регулярный чемпионат НБА сезона-2019/20 стартует в октябре, календарь матчей будет представлен в августе.

"Мое восстановление после операции прошло гладко. Я надеюсь, что в начале августа я буду полностью готов к занятиям баскетболом. Я не могу дождаться, чтобы снова начать тренироваться", - сказал Газоль.

В прошлом сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате НБА ("Сан-Антонио" - 27, "Милуоки" - 3), в среднем набирая 3,9 очка и совершая 4,6 подбора. Он также выступал за испанскую "Барселону", клубы НБА "Мемфис", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго" и "Сан-Антонио". В составе "Лейкерс" Газоль дважды выиграл титул чемпиона НБА (2009, 2010).

В составе сборной Испании Газоль стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2008, 2012) и выиграл бронзу Игр-2016. Также он является чемпионом мира 2006 года и трехкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015).

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