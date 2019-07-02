Двукратный чемпион НБА По Газоль планирует в августе вернуться на площадку

ТАСС, 2 июля. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" По Газоль заявил, что намерен вернуться на площадку в августе для подготовки к предстоящему сезону. Слова спортсмена приводит журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

38-летний баскетболист восстанавливается от травмы левой ноги, которая была получена в мае. Ранее сообщалось, что испанец пропустит Кубок мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Регулярный чемпионат НБА сезона-2019/20 стартует в октябре, календарь матчей будет представлен в августе.

"Мое восстановление после операции прошло гладко. Я надеюсь, что в начале августа я буду полностью готов к занятиям баскетболом. Я не могу дождаться, чтобы снова начать тренироваться", - сказал Газоль.