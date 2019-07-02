Баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с немецким центровым

ТАСС, 2 июля. Центровой сборной Германии Йоханнес Фогтманн подписал контракт с российским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейской команды.

Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на два года. Это стало первым приобретением московской команды в межсезонье. Отмечается, что Фогтманн стал первым немецким баскетболистом в истории команды.

"Счастлив быть здесь, выступать за такой престижный клуб. Надеюсь выиграть много титулов и получить удовольствие от игры", - сказал Фогтманн.

"Фогтманн - универсальный игрок, способный закрыть две позиции. Он обладает габаритами, очень хорошо борется за отскок, при этом может растягивать защиту за счет трехочковых. С нетерпением ждем возможности поработать вместе", - отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Центровой выступал за немецкие клубы "Йена" и "Скайлайнерс", в составе второго стал победителем Кубка Европы FIBA, последним клубом Фогтманна была испанская "Баскония", в минувшем сезоне Евролиги он провел 33 матча, в которых в среднем набирал 7,5 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 2,6 передачи, проводя на площадке в среднем 24,3 минуты. В чемпионате Испании на его счету 35 игр (9,3 очка, 5,6 подбора, 2,4 передачи за 23,0 минуты на площадке). Всего в Евролиге он провел 100 матчей, в которых набрал 876 очков, реализуя 37,4% трехочковых бросков.

ЦСКА в минувшем сезоне стал победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги. В этом межсезонье московскую команду уже покинули лучший бомбардир клуба прошлого сезона защитник Кори Хиггинс и атакующий защитник Нандо де Коло.