Трое россиян примут участие в спортивном турнире пятикратного чемпиона ОИ Мартена Фуркада

ТАСС, 2 июля. Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад организовал спортивный турнир Martin Fourcade Nordic Festival, участие в первом турнире примут три российских спортсмена. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу спортивного мероприятия.

Помощь в реализации проекта Фуркаду оказывал партнер по сборной Алексис Бёф. 30-летний Фуркад принял решение создать и провести турнир, поскольку захотел поделиться опытом с болельщиками. Соревнования пройдут во французском Анси с 31 августа по 1 сентября.

В программе спортивного мероприятия запланированы биатлонная и лыжная гонки, спортсмены будут соревноваться на лыжероллерах. Участие в соревнованиях примут три российских спортсмена - олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, а также призер чемпионатов мира в лыжных гонках Глеб Ретивых. Кроме того, участниками биатлонной гонки станут олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё, бронзовый призер Олимпийских игр немец Бенедикт Долль, двукратный олимпийский призер итальянка Доротея Вирер, чемпионка мира финка Кайса Мякяряйнен, а также сам Фуркад. В лыжной части турнира примут участие двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг, чемпион мира итальянец Федерико Пелегрино, а также четырехкратный призер Олимпийских игр финка Криста Пярмякоски.

Фуркад является пятикратным чемпионом и двукратным серебряным призером Олимпийских игр, 11-кратным чемпионом, 10-кратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также он на протяжении семи лет выигрывал Кубок мира. В прошлом сезоне он занял 12-е место в общем зачете, а обладателем Кубка мира стал Йоханнес Бё.