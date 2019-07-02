Колобков убежден, что Екатеринбург проведет Универсиаду 2023 года на высшем уровне

Во вторник Екатеринбург был выбран столицей Универсиады исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду 1973 года.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Екатеринбург проведет летнюю Универсиаду 2023 года на самом высоком уровне. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

"Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них - наследие чемпионата мира по футболу. Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют большое внимание развитию спорта в регионе", - сказал Колобков.

"Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований. Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне, в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт - норма жизни", - добавил он.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, Универсиаду 2021 года примет китайский Чэнду.