{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Колобков убежден, что Екатеринбург проведет Универсиаду 2023 года на высшем уровне

Министр спорта России отметил, что для проведения соревнований в городе будут задействованы 28 объектов
Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Екатеринбург проведет летнюю Универсиаду 2023 года на самом высоком уровне. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник Екатеринбург был выбран столицей Универсиады исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду 1973 года.

На эту тему
Екатеринбург выбрали столицей Всемирной летней универсиады 2023 года

"Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них - наследие чемпионата мира по футболу. Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют большое внимание развитию спорта в регионе", - сказал Колобков.

"Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований. Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне, в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт - норма жизни", - добавил он.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, Универсиаду 2021 года примет китайский Чэнду.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичЛетние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Вандерсон: футболисты "Краснодара" в ЛЧ должны быть сконцентрированными более 90 минут
По словам полузащитника краснодарского клуба, возможная встреча в квалификации Лиги чемпионов с сильными соперниками будет иметь свои плюсы
Читать полностью