Уральский горный университет модернизирует свой кампус для участников Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Уральский государственный горный университет (УГГУ) планирует модернизировать один из жилых кампусов для размещения участников летней Универсиады 2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом во вторник ТАСС сообщил ректор УГГУ, доктор экономических наук Алексей Душин.

"Проведение Универсиады в Екатеринбурге повысит узнаваемость города в мире, что поспособствует увеличению количества потенциальных иностранных студентов в уральских вузах, что можно только приветствовать, ведь интернационализация образования - один из важнейших трендов сегодняшнего времени. Кроме того, Универсиада даст очередной толчок развитию массового спорта, ведь многие студенты увидят, как на международные старты выходят их сокурсники. Отмечу, что УГГУ планирует в преддверии соревнований модернизировать один из жилых кампусов, университет готов предоставить его для размещения спортсменов", - сказал Душин.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду 1973 года.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.