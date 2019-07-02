Куйвашев: Екатеринбургу в преддверии Универсиады нужен дворец для водных видов спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Дворец водных видов спорта, новый легкоатлетический стадион и дополнительные теннисные корты нужны для проведения летней Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент информационной политики региона.
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Во вторник исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады 2023 года.
"Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако, для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться - нужно построить новые спортивные объекты, в числе которых дворец для водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты", - сказал губернатор.
По словам Куйвашева, в городе нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта. "Новая инфраструктура, логистика и технологии станут главным наследием Универсиады, будут служить людям, прежде всего - нашим детям и молодежи", - отметил он.
На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.