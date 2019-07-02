Куйвашев: Екатеринбургу в преддверии Универсиады нужен дворец для водных видов спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Дворец водных видов спорта, новый легкоатлетический стадион и дополнительные теннисные корты нужны для проведения летней Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент информационной политики региона.

Во вторник исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады 2023 года.

"Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако, для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться - нужно построить новые спортивные объекты, в числе которых дворец для водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты", - сказал губернатор.

По словам Куйвашева, в городе нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта. "Новая инфраструктура, логистика и технологии станут главным наследием Универсиады, будут служить людям, прежде всего - нашим детям и молодежи", - отметил он.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.