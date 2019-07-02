Футболист Пауревич перешел из "Уфы" в немецкий "Зандхаузен"

ТАСС, 2 июля. Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба уфимского клуба.

О деталях трансфера 28-летнего игрока не сообщается. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в €1,25 млн.

Пауревич перешел в "Уфу" в 2014 году. В 2016 году он выступал за английский "Хаддерсфилд", а затем вернулся в состав уфимской команды. Пауревич провел за "Уфу" 133 матча во всех турнирах, отметился 13 голами и 11 результативными передачами. В прошедшем сезоне он сыграл в 29 встречах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Также хорват выступал за вторую команду дортмундской "Боруссии" и дюссельдорфскую "Фортуну".

В сезоне-2018/19 "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, сохранив прописку в премьер-лиге по итогам двух стыковых матчей с представителем Футбольной национальной лиги "Томью" (дома - 2:0, на выезде - 0:1). В первом туре нового розыгрыша Российской премьер лиги "Уфа" в Екатеринбурге сыграет с "Уралом", игра состоится 13 июля.

"Зандхаузен" в минувшем сезоне занял 15-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 38 очков в 34 матчах.