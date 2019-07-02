Раппопорт: Екатеринбург готов к проведению летней Универсиады 2023 года

"У нас накоплен действительно большой опыт, связанный с проведением крупных спортивных мероприятий. Очень приятно, что в центре России, на границе Европы и Азии пройдет Всемирная универсиада по летним видам спорта. Менеджмент фактически готов, есть специалисты, есть понимание и эффективная коммуникация с Министерством спорта России, Министерством образования и другими федеральными структурами, мы включаемся в работу", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Екатеринбург фактически готов к проведению летней Универсиады 2023 года, право на проведение которой город выиграл во вторник. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Министр отметил, что основной особенностью Универсиады в Екатеринбурге станет большая культурная составляющая.

"До этого такого не было, мы хотим всесторонне показать Екатеринбург и Урал. Будет важная культурная составляющая, которая станет наследием и для других Всемирных универсиад по летним и зимним видам спорта, которые будут проходить в будущем", - отметил Рапопорт.

Как сообщила журналистам председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, в регионе используется более 9,5 тыс. спортивных сооружений, из которых более 2 тыс. - в Екатеринбурге.

"Подготовка и проведение летней Универсиады позволит сделать спортивную инфраструктуру более современной, доступной для всех желающих заниматься профессиональным спортом или физической культурой. Будет построена Деревня Универсиады, новые дворцы для различных видов спорта - уверена, что это будут не только объекты для масштабного международного спортивного праздника, но и украшение Екатеринбурга с точки зрения архитектурных решений", - сказала она.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. Всемирная зимняя универсиада проходила на территории России в этом году, когда в марте Игры состоялись в Красноярске.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, 2021-го -- в китайском Чэнду.