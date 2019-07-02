Россиянки Уколова и Бирлова победили в последнем групповом матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 2 июля. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсменки обыграли колумбиек Юли Аялу и Диану Риос со счетом 21:18, 21:14. Матч группы I между американки Келли Клас и Сарой Спонсил и канадками Сарой Паван и Мелиссой Хумане-Паредес, а также все оставшиеся встречи группового этапа завершатся во вторник позднее. Россиянки обеспечили себе третье место в группе.

Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станут третьими, сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь сборных, занявших третьи места в группе, сыграют друг с другом за право продолжить борьбу на турнире, эти матчи пройдут позднее во вторник.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.