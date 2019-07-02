ТАСС, 2 июля. Польский Краков может отказаться от проведения Европейских игр 2023 года. Об этом глава города Яцек Майхровский заявил в интервью польскому изданию "Газета Выборча".

Решение о выборе Кракова столицей соревнований было принято 22 июня в Минске представителями 50 европейских национальных комитетов на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.

"У нас нет официальной информации по финансированию соревнований, поэтому мы точно не знаем, сможет ли Краков принять Европейские игры, - сказал градоначальник. - Мы не можем допустить ситуации, при которой город будет вынужден платить за пребывание приехавших на Игры 12 тысяч человек".

Краков был единственным зарегистрированным кандидатом на проведение Европейских игр-2023. Ранее сообщалось, что на проведение будет претендовать Казань, но в итоге заявка города не была подана.

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые - с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.