Светлана Кузнецова проиграла в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила бельгийке Алисон ван Эйтванк в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Встреча, длившаяся 1 час 43 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу ван Эйтванк. В следующем круге 25-летняя бельгийка сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Сайсай и первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Ван Эйтванк играла в четвертом раунде на Уимблдоне (2018), на турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выступление в четвертьфинале на Открытом чемпионате Франции (2015). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 58-ю строчку, на ее счету 3 титула WTA.

34-летняя Кузнецова четыре раза выступала в четвертьфиналах Уимблдона, но дальше этого раунда не проходила. Из турниров серии Большого шлема россиянка выигрывала Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). В рейтинге WTA она занимает 104-е место, в ее активе 18 титулов WTA.

Также в первом круге 24-летняя россиянка Екатерина Александрова уступила чешке Катерине Синяковой со счетом 6:2, 1:6, 1:6. В следующем круге 23-летняя Синякова встретится с победительницей матча между румынкой Аной Богдан и британкой Йоханной Контой (19-й номер посева).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.