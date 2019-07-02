Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от швейцарской спортсменки Белинды Бенчич в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Бенчич, эта победа стала для швейцарки третьей из четырех встреч с Павлюченковой. В следующем круге 13-я сеяная турнира Бенчич сыграет против эстонки Кайи Канепи.

22-летняя Бенчич дважды играла в четвертом круге Уимблдона (2015, 2018). На турнирах серии Большого шлема она играла в четвертьфинале Открытого чемпионата США (2014). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Бенчич занимает 13-е место, в ее активе три титула WTA.

27-летняя Павлюченкова играла в четвертьфинале Уимблдона (2016). На всех турнирах серии Большого шлема россиянка добиралась до стадии четвертьфиналов. В рейтинге WTA она занимает 46-ю позицию, в ее активе 12 титулов WTA.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.