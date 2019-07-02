Тяжелоатлетка Романова получила травму, но может успеть восстановиться к чемпионату мира

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российская тяжелоатлетка Анастасия Романова получила травму бедра, но может успеть набрать форму для выступления на чемпионате мира. Об этом ТАСС во вторник заявил главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

"Настя получила травму бедра, но она у нас [находится] в резерве, она может выступить на чемпионате мира, если наберет кондиции. Обычно от такой травмы восстанавливаются месяц, но нужно же еще набрать форму, поэтому просто так Насте будет неинтересно ехать на чемпионат мира. Не исключаю, что она успеет восстановиться", - заявил Аниканов.

27-летняя Романова является двукратной чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет в Паттайе с 16 по 25 сентября.