{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Прыжок Ласицкене в Остраве признан IAAF лучшим моментом месяца

Россиянка преодолела планку на высоте 2 метра 6 сантиметров

ТАСС, 2 июля. Выступление российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на турнире в чешской Остраве признано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) лучшим моментом месяца. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

На турнире в Чехии 26-летняя Ласицкене взяла высоту 2,06 м, показав лучший результат сезона в мире. Россиянка, повторившая свою лучшую высоту в карьере, также предприняла попытку побить мировой рекорд Стефки Костадиновой (2,09) из Болгарии, который спортсменка поставила в 1987 году на чемпионате мира в Риме, но не сумела.

На данный момент Ласицкене является победительницей трех этапов "Бриллиантовой лиги" текущего сезона.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Гендиректор ФК "Зенит" считает "Локомотив" принципиальным соперником
В субботу клубы сыграют в матче за Суперкубок России
Читать полностью