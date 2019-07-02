СМИ: бывший министр спорта Мали Нианг станет новым президентом FIBA

ТАСС, 2 июля. Единственным кандидатом на выборах нового президента Международной федерации баскетбола (FIBA) станет бывший министр спорта Мали Хамане Нианг. Об этом сообщает портал Inside the games.

На посту президента федерации он сменит аргентинца Орасио Мураторе, занимающего должность с 2014 года.

Нианг является президентом Африканской ассоциации FIBA и членом исполкома международной федерации.

FIBA придерживается континентального принципа принятия данной должности, в 2019 году президентом должен стать кандидат от Африки. Единственным, кто выдвинул свою кандидатуру, стал Нианг. В 2023 году его на посту сменит член кандидат от Азиатской ассоциации FIBA.