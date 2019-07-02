Россияне Худяков и Величко не смогли выйти в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 2 июля. Российские спортсмены Максим Худяков и Игорь Величко уступили уругвайцам Маурисио Акосте и Марко Лукарелли в заключительном туре группового этапа и завершили выступление чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Матч завершился со счетом 21:19, 16:21, 13:15. Худяков и Величко заняли последнее, четвертое место в группе. Уругвайцы могут выйти напрямую в 1/16 финала в том случае, если попадут в число четырех лучших команд, занявших третье место. Последние матчи группового этапа будут сыграны позднее во вторник.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.