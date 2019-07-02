"Зенит" отозвал футболиста Полоза из расположения "Ростова"

ТАСС, 2 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" отозвал из расположения "Ростова" нападающего Дмитрия Полоза. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Полоз перешел в "Зенит" из "Ростова" в июле 2017 года. В минувшем сезоне нападающий на правах аренды выступал за казанский "Рубин", проведя 30 матчей в разных турнирах, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. До настоящего момента 27-летний футболист находился на тренировочных сборах с "Ростовом" в Австрии.

В составе "Ростова" Полоз стал обладателем Кубка России, а также завоевывал серебряные медали чемпионата страны.