Российские хоккеисты Кныжов и Князев подписали контракты с "Сан-Хосе"

ТАСС, 2 июля. Российские защитники Николай Кныжов и Артемий Князев подписали контракты новичков с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". Об этом сообщает пресс-служба команды.

21-летний Кныжов в сезоне-2018/19 провел три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА. Большую часть сезона он выступал за команду Высшей хоккейной лиги "СКА-Варяги", где принял участие в 46 матчах и набрал 6 (1 гол + 5 передач) очков.

18-летний Князев играл в главной юниорской лиге Квебека за "Шикутими" и провел 55 матчей, в которых отметился 34 (13+21) баллами за результативность. На драфте 2019 года он был выбран во втором раунде под общим 48-м номером.

Контракты новичков рассчитаны на три года.