"Каролина" повторила предложение "Монреаля" и сохранила хоккеиста Ахо

ТАСС, 2 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" повторил предложение "Монреаля" по финскому нападающему Себастьяну Ахо и сохранила хоккеиста у себя. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт "Каролины".

Канадский клуб предложил 21-летнему Ахо, который был ограниченно свободным агентом, контракт на пять лет, общая зарплата хоккеиста составила бы $42,27 млн. "Каролина" повторила это предложение финну, который защищает цвета команды с 2016 года.

"Это было легкое решение - Себастьян является одним из лучших игроков в лиге и хоккеистом, вокруг которого мы собираемся строить команду, - заявил генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл, слова которого приводит пресс-служба клуба. - Мы с ним поговорили, и он четко дал понять, что хочет остаться в Роли и быть частью этой организации".

В прошлом сезоне Ахо сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 83 (30+53) очка. В плей-офф в активе финна 12 (5+7) очков в 15 встречах.