"Тоттенхэм" за рекордную для клуба сумму приобрел футболиста Ндомбеле

ТАСС, 2 июля. Французский футболист Танги Ндомбеле подписал контракт с лондонским "Тоттенхэмом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Полузащитник перешел из французского "Лиона", подписав контракт с финалистом прошедшей Лиги чемпионов до 2025 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €65 млн. Это стало рекордом для лондонского клуба, до этого самым дорогим приобретением "Тоттенхэма" был колумбийский защитник Давинсон Санчес (€40 млн).

В прошедшем сезоне Ндомбеле провел 49 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь голевых передач. На его счету шесть матчей за национальную сборную Франции.